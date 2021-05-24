В МИД России заявили, что США нарушают договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков в стране превышает условия соглашения на 101 единицу. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает Интерфакс.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что в марте 2021 года Россия и США обменялись уведомлениями о количестве стратегических наступательных вооружений.

В соответствии с полученными данными, количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков равно 800, что соответствует договору. Между тем, как указали в МИД РФ, заявленный показатель «достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по Договору 56 пусковых установок БРПЛ Trident II и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н».

В МИД также отметили, что переоборудование пусковых установок было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить, что они непригодны для использования ядерного оружия.

Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются учитывать их в рамках СНВ-3 в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР.

«Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 Статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу», — подчеркнули в МИД РФ.

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