Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан в ходе встречи в Женеве провели консультации по линии советов безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Совбеза РФ.

Согласно данным российского ведомства, переговоры прошли в конструктивном ключе и позволили лучше понять позиции друг друга, несмотря на «сохраняющиеся разногласия».

«Обсуждался широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес. Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны взаимоприемлемые решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны согласились с тем, что нормализация отношений России и США должна отвечать не только интересам двух стран, но и способствовать предсказуемости и стабилизации на глобальном уровне.

Minval.az