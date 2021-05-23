Власти Израиля не рекомендуют гражданам страны ездить в Россию из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«Министерство здравоохранения выпустило предупреждение, касающееся поездок на Сейшельские острова, в Аргентину и в Россию из-за роста заболеваний коронавирусом», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Едиот ахронот».

Кроме того, израильский «красный список» могут вскоре пополнить Украина, Эфиопия, Бразилия, Индия, ЮАР, Мексика и Турция.

Сейчас в эти страны израильтяне могут летать только по неотложным делам и по специальному одобрению. По возвращении им необходим период изоляции, даже если они прошли полный цикл вакцинации.

Minval.az