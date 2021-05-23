Посольство Ирана в Ереване опровергло слухи о нахождении 160 армянских военнослужащих на территории ИРИ.

Посольства Ирана в Ереване выступило с заявлением о слухах, циркулирующих в армянских СМИ об удержании 160 армянских военнослужащих в Иране, сообщает армянский интернет-портал news.am со ссылкой на иранский интернет-сайт parstoday.com. В заявлении отмечается:

«Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения считает ложными и необоснованными распространяющиеся в некоторых армянских СМИ слухи о том, что 160 армянских солдат находятся в Иране, а иранская сторона предоставила предусловия для их возвращения».

Minval.az