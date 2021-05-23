Британский журналист Оливер Кэрролл посетил Дагестан и поделился впечатлениями о своей поездке. Он особенно отметил небольшое село Чох, сообщает «Лайф» со ссылкой на The Independent.

Оливер заявил, что в этом посёлке открываются потрясающие виды на кавказские горы и соседний аул-призрак Гамсутль, расположенный на изумительной горной гряде. Он уточняет, что в связи с пандемией и развитием внутреннего туризма в стране в Чох устремилось множество туристов. Там уже даже начали строить отель.

Автор смог присутствовать на стрижке овец и перегонке коров с низменностей на высокогорные летние пастбища в четыре часа утра. Ему позволили подоить корову, но животное лягнуло Кэрролла копытом. Этот факт вызвал у местных, по признанию журналиста, бурное веселье. Позже ему объяснили, что по местным обычаям доить корову — постыдное занятие для мужчины.

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