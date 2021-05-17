Встреча президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена пройдет в Швейцарии 15-16 июня, если российская сторона выразит согласие, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в государственных структурах России.

Предполагается, что финальная дата и время саммита Путина и Байдена будет известна после переговоров глав МИД России и Госдепартамента США, которые пройдут 19-20 мая в столице Исландии Рейкьявике.

«В Москве продолжают взвешивать все за и против: с одной стороны, встреча в верхах может способствовать деэскалации в отношениях двух стран, а с другой — есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для нравоучений, в том числе публичных», — рассказал источник.

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