Россия обеспокоена наступлением НАТО в Арктику и планирует поднять этот вопрос на заседании Арктического совета, который пройдет в Рейкьявике 20 мая. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции.

Отвечая на обеспокоенность Запада военной активностью России в Арктике, Лавров напомнил, что это российская территория и поэтому Москва вправе делать все необходимое для обеспечения собственной безопасности. «А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация, и тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

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