Бывший советник президента США Рональда Рейгана и экс-сотрудница Госдепартамента Сюзанна Масси в эфире «НТВ» попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — заявила Масси.

Она отметила, что посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела.

«Я знаю, что они (в США – ред.) будут говорить: что я — traitor (предатель. — ред.). Я человек, который против Америки», – призналась Масси.

Minval.az