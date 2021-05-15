Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что создание списка недружественных стран необоснованно и призвал Россию пересмотреть этот документ, сообщает РИА «Новости».

«Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнерами», — заявил Боррель.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, пока в нем числится только Чехия и США. В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками.

Ранее в Госдуме объяснили включение Чехии и США в список недружественных стран.

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