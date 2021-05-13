На аукционе в Женеве ушел с молотка крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант The Spectacle, сообщает РБК со ссылкой на аукционный дом Christie’s.

Бриллиант продали за 12,84 млн швейцарских франков. До торгов эксперты оценивали стоимость лота в 12–18 млн швейцарских франков.

Драгоценный камень на аукцион выставила российская группа компаний АЛРОСА. По ее информации, бриллиант создали из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на трубке «Зарница» в Якутии.

Бриллиант изготавливали более полутора лет. Он стал крупнейшим в истории российского гранильного дела и получил «высочайшие оценки» экспертов лаборатории Геммологического института Америки (GIA) в отношении цвета и чистоты — D, то есть идеально бесцветный, и IF — без внутренних включений, сообщили в АЛРОСА.

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