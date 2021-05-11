

В ближайшем будущем ООН вряд ли смогут быть направлены на Украину. Так генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил возможность направления миротворцев, передает ТАСС.

«Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы на Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем», — сказал он в преддверии визита в Москву.

Украина предлагала разместить миротворцев ООН на всей территории конфликта до границы с Россией. Москва выступала за размещение миссии на линии разграничения между силами самопровозглашенных республик Донбасса и Киева.

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