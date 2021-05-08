Восстановление заброшенной базы Военно-воздушных сил США Эриксон на Аляске, по мнению аналитиков Forbes, может угрожать полетам российской авиации в этом регионе.

«Когда будет вновь открыта авиабаза Эриксон на острове Шемья — вот тогда будет повод поволноваться», — написано в материале.

Авиабаза Эриксон на острове Шемья (Симиа) находится ближе всего к границам России, в 320 километрах. Она была закрыта в 1994 году с прекращением холодной войны, однако на данном этапе там продолжает действовать военный аэропорт.

Как и другие ближайшие к Шемье острова, этот остров находится в условиях сложной метеорологической обстановки, здесь постоянно идут дожди, туман закрывает взлетно-посадочную полосу и дует сильный штормовой ветер.

Minval.az