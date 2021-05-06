Турция рассчитывает, что ситуация с коронавирусом нормализуется к началу июня, чтобы возобновить прием российских туристов. Об этом сообщил представитель Ассоциации туроператоров страны (TURSAB).

По его словам, в последнее время наблюдается снижение заболеваемости в Турции. За последние сутки заразились 26 тыс., что в два раза ниже максимума, который был зарегистрирован 16 апреля.

«Надеемся, что 1 июня эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется и двери для российских туристов снова откроются. Наши агентства работают, мы ждем россиян», — сказал собеседник (цитата по РИА Новости).

Minval.az