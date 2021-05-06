Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав минобороны отметил, что после отвода российских войск из зоны проведения апрельских учений в Крыму и у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч военных.

«Мы также обсудим Россию, агрессивную модель поведения, от опасных операций спецслужб в Болгарии и Чехии, до значительного усиления военного потенциала у границ Украины и на территории этой страны», — заявил он (цитата по РИА «Новости»).

По словам генсека, НАТО должна оставаться бдительной и внимательно следить за развитием ситуации у украинских границ. Столтенберг подчеркнул, что сейчас количество российских военных выше, чем до последней эскалации напряженности.

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