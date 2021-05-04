Обоюдный ущерб от санкций как для России, так и для Запада оценивается сотнями миллиардов долларов. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов», — считает Захарова (цитата по RT).

По словам представителя МИДа, в настоящее время Россия предпринимает все больше шагов по дедолларизации своей экономики, а также по борьбе с общей зависимостью мира от национальной валюты США.

«За последнее время Россией заключены соглашения о расширении использования национальных валют во взаимных расчетах с Китаем и Турцией. Аналогичные договоренности имеются в рамках БРИКС», — указала Захарова.

Ранее Россия ввела санкции против восьми должностных лиц Европейского союза. Таким образом Москва ответила на действия ЕС, который в начале марта ввел персональные санкции против России.

Minval.az