Президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что июньский саммит НАТО обсудит дорожную карту для вступления Украины в альянс.

«Я рассказал господину президенту (Зеленскому) о перспективе приближающегося саммита «бухарестской девятки», то есть государств Центральной Европы — членов НАТО, который через неделю состоится в Бухаресте, где мы будем разговаривать о проблемах безопасности, и думаю, что вопрос Украины и Белоруссии будет там очень-очень важной темой, особенно Украины», — приводит РИА Новости слова Дуды.

Он отметил, что «на приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца — в середине июня — состоится в Брюсселе… эта тема, с полной уверенностью, тоже будет обсуждаться».

Он пояснил, что на саммите НАТО обсудят «во-первых, вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем — безопасности всей Центральной Европы, а во-вторых — вопрос также указания Украине формализованным способом дороги, которую она должна пройти для членства в Североатлантическом союзе, дорожной карты для этого членства, которое является фундаментальным вопросом и за что Украина борется».

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