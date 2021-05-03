Узбекистан передал Турции в качестве гуманитарной помощи один миллион защитных медицинских масок для поддержки в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

«Согласно поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в целях поддержки усилий по противодействию распространения коронавируса в Турцию направлена гуманитарная помощь «, — говорится в сообщении.

Согласно информации, спецборт Uzbekistan Airways накануне доставил в Стамбул партию из одного миллиона одноразовых медицинских масок узбекского производства Ecos N95.

Minval.az