Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев выступил с заявлением по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.

Глава организации выразил глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации, которая привела к гибели людей с обеих сторон.

Амреев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Генсек Тюркского совета также выразил удовлетворение переговорами министерств иностранных дел сторон и скорейшим введением режима прекращения огня между сторонами.

“В период священного месяца Рамазан необходимо сделать все возможное, чтобы объединиться и забыть о наших разногласиях. Поэтому мы твердо убеждены в том, что существующие проблемы необходимо решать только путем дипломатических переговоров и дружественных консультаций, которые будут соответствовать духу добрососедских отношений между двумя странами. В этой связи, Тюркский совет призывает стороны продолжать проявлять сдержанность и принимать совместные меры по стабилизации ситуации, воздерживаясь от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности; и особенно отмечает вклад кыргызской стороны в перевод ситуации в мирное русло”, — сказал Амреев (цитата по «Анадолу»).

Глава организации заверил, что “Тюркский совет продолжит поддерживать тесный контакт с братским Кыргызстаном, основателем Тюркского совета, по этому вопросу”.

Minval.az