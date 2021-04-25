Россия готова принять новые ответные меры в отношении США, если они продолжат идти по пути эскалации. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

16 апреля МИД России объявил ответные меры: 10 американских дипломатов покинут страну, послу Джону Салливану было рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций, напоминает «Лайф».

«Всё сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и ещё готовы принять, если продолжится эскалация», — сказал он в эфире программы Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

При этом министр отметил, что РФ позитивно восприняла инициативу Вашингтона о проведении встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Перспектива проведения саммита изучается.

Minval.az