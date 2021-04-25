Процесс урегулирования конфликта в Карабахе обсудили по телефону премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Пашинян и Макрон обсудили обстановку на Южном Кавказе, урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Пашинян заявил, что рассматривает урегулирование конфликта исключительно в рамках принципа «отделение во имя спасения»», — сообщает пресс-служба правительства Армении.

В ходе разговора были обсуждены вопросы двусторонней повестки и внутриполитическая ситуация в Армении.

Minval.az