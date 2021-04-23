Председатель Союза армянских фондов Турции Бедрос Шириноглу обвинил США, ЕС и ряд других стран в политически мотивированном подходе к событиям 1915 года в Османском Государстве.

“США, ЕС и ряд других стран, рассматривающие события 1915 года исходя из политических мотивов, далеки от благонамеренного подхода”, — сказал Шириноглу.

По его словам, армянская община Турции не одобряет «использование политическими властями некоторых вызывающих боль и сожаление инцидентов между двумя народами, имевших место более 100 лет назад”.

“Каждое вмешательство тех, кто не является стороной этого события, лишь бередит нашу рану и заставляет ее кровоточить. Этот вопрос касается только турецкого и армянского народов”, — подчеркнул он (цитата по «Анадолу»).

Minval.az