Турецкая компания Roketsan провела испытания новых управляемых боеприпасов для ударного беспилотника «Акынджи», производством которого занимается компания Baykar Savunma. Соответствующая видеопрезентация опубликована на страницах турецких производителей в Twitter.

Отмечается, что разработанные Roketsan «интеллектуальные мини-бомбы» семейства MAM являются полностью национальной разработкой и предназначаются для поражения в том числе бронированных транспортных средств, зданий и надводных целей.

Помимо видеозаписи испытаний компания распространила ролик, в котором с помощью компьютерной графики воспроизводится эпизод боевых действий, при этом беспилотник поражает новым боеприпасом цель, внешне напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».

Minval.az