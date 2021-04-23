Турецкая компания Roketsan провела испытания новых управляемых боеприпасов для ударного беспилотника «Акынджи», производством которого занимается компания Baykar Savunma. Соответствующая видеопрезентация опубликована на страницах турецких производителей в Twitter.
Отмечается, что разработанные Roketsan «интеллектуальные мини-бомбы» семейства MAM являются полностью национальной разработкой и предназначаются для поражения в том числе бронированных транспортных средств, зданий и надводных целей.
Помимо видеозаписи испытаний компания распространила ролик, в котором с помощью компьютерной графики воспроизводится эпизод боевых действий, при этом беспилотник поражает новым боеприпасом цель, внешне напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».
Göklerde özgürlüğün yeni üyesi: MAM-T! 🚀 🇹🇷
#MAMT #Roketsan @SavunmaSanayii @Baykar_Savunma pic.twitter.com/MC0xuFXD4E
— Roketsan (@roketsan) April 22, 2021