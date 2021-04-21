Чехия после высылки российских дипломатов и ответа России предложила НАТО выступить с совместным заявлением по ситуации, сообщает МИД страны.

«На заседании Североатлантического совета во вторник, 20 апреля, Чешская Республика сообщила своим союзникам по НАТО о причинах высылки 18 сотрудников российского посольства и последующих ответных действиях России. Чешская Республика поблагодарила своих союзников за проявленную на данный момент солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО», — сообщается в Twitter министерства.

Minval.az