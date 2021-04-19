Евросоюз в настоящее время не готовит новых санкций против России.

Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального онлайн-заседания Совета ЕС.

«На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций», — приводит его слова ТАСС.

Вопросы журналистов о возможных новых санкциях в отношении Москвы касались обострения ситуации в Донбассе и высылки Чехией российских дипломатов. Все эти вопросы, по словам Борреля, обсуждались на заседании министров, однако никто не поднимал тему новых санкций.

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