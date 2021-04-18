Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра заявил, что обеспокоен ростом военной активности на востоке Украины

«Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения», — сказал Франциск, слова которого приводит РИА Новости.

Также он подчеркнул наличие тяжелой гуманитарной ситуации в регионе.

«Выражаю свою духовную близость народу и прошу молиться», — сказал понтифик.

Minval.az