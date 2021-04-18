Двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявлены «персона нон грата», у них есть чуть более суток на то, чтобы покинуть страну, сообщает МИД РФ.

«В МИД России был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге», — говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

Послу сообщили, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата», отметили в МИД России.

«Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны», — сообщили на Смоленской площади.