Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина обсуждается и должна состояться при наличии подходящих для нее условий.

«Я пока не буду углубляться в гипотетические предположения, потому что в настоящее время конкретики о саммите пока нет», — сказал Салливан.

«Мы это обсуждаем, и этот саммит должен был бы состояться при соответствующих обстоятельствах, чтобы это могло продвинуть вперед наши отношения», — приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Салливан отметил, что пока воздержится от гипотетических предположений о том, где и когда может пройти такая встреча.

Minval.az