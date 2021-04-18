Администрация президента США рассматривает несколько мер привлечения России к ответственности в случае, если политик Алексей Навальный умрет в колонии. Об этом заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы сообщили российской стороне, что она несет ответственность за то, что происходит с Навальным под стражей. Они будут привлечены к ответственности международным сообществом, — сказал помощник президента США, слова которого приводит «Медуза» со ссылкой на CNN. — Что касается конкретных мер, мы рассматриваем множество возможностей заставить их заплатить. Пока я не буду публично рассказывать о них. Но мы предупредили, что будут последствия, если Навальный умрет».

Minval.az