Чешская полиция в Праге ночью выезжала на площадь Бориса Немцова к Посольству РФ. Причиной стало то, что группа людей облила кетчупом забор, окружающий территорию российского представительства.

«Полиция задержала семь человек, которые в ночь на воскресенье облили стены Посольства РФ кетчупом. Ведётся расследование. Против них возбуждено дело об административном правонарушении», — заявил журналистам представитель местных правоохранительных органов Ян Данек, слова которого приводит «Лайф».

Отмечается, что стены посольства уже очищены. Задержанные рассказали полиции, что кетчуп должен был стать символом крови погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе Злина на востоке Чехии.

Minval.az