Совет обороны и безопасности Судана опроверг утверждения СМИ о начале строительства российской военной базы на территории страны и визите в Израиль правительственной делегации.

Накануне Совет обороны и безопасности Судана провел заседание под председательством главы Суверенного совета генерала Абдель Фаттах аль-Бурхана, сообщает «Анадолу» со ссылкой на SUNA.

«Появившиеся в СМИ сообщения о начале строительства российской базы в Судане и якобы состоявшемся визите правительственной делегации в Израиль вызывают сожаление. Подтверждаем, что данная информация не соответствует действительности» , — говорится в сообщении Совета обороны и безопасности Судана, сделанном после заседания.

Кроме того, участники заседания высоко оценили инициативу и усилия Объединенных Арабских Эмиратов по урегулированию пограничного спора между Суданом и Эфиопией.

В последние несколько дней в западных СМИ публикуется информация о том, что делегация суданской службы безопасности посетила Израиль, а также о доставке части груза в восточный город Порт-Судан с целью создания российской военной базы.

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