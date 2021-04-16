Москва вышлет 10 дипломатов США в ответ на аналогичные действия Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в Российской Федерации покинуть нашу страну», — указал Лавров (цитата по ТАСС).

Кроме того, Лавров заявил, что РФ опубликует имена восьми американских чиновников, внесенных Москвой в санкционный список.

По словам главы МИД, РФ прекращает практику бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.

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