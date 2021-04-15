Власти Литвы попросили Данию передать ей вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Об этом сказала премьер-министр Литвы Игрида Шимоните.

«Мы просто обратились еще вчера, заявили, что если Дания будет рассматривать возможность поделиться этими объемами, то мы действительно с удовольствием будем среди тех, кто бы их принял», – сказала Шимоните, которую цитирует DELFI.

По словам премьер-министра, пока не ясно, на какие количества могла бы претендовать Литва, и как эта страна решила их поделить.

Шимоните не сомневается в том, что в Литве будут желающие привиться этой вакциной.

Издание пишет, что ранее о намерении попросить у Дании не использованную вакцину сообщила и Латвия.

Minval.az