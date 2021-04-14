Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой посетит Москву в ближайшие дни, чтобы обсудить новые предложения Турции по возобновлению полетов с Россией.

«Турция планирует сделать новые предложения России, чтобы добиться возобновления рейсов между странами. А министр культуры и туризма … планирует посетить Москву в ближайшие дни, чтобы обсудить эту тему с российскими властями», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Хюрриет».

Точную дату своего визита в Москву министр не назвал.

«Последствия решения (о приостановке рейсов) мы начнем ощущать на этой неделе. Дата отказа от этих ограничений может быть сдвинута на более ранний срок в случае снижения количества случаев коронавируса (выявляемых в Турции)», — предположил министр.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы в Турцию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране. При этом сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю «Москва-Стамбул» и «Стамбул-Москва» и будут организованы вывозные рейсы для граждан РФ, кто в настоящий момент находится на отдыхе в Турции.

Minval.az