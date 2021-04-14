Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что состоявшийся накануне разговор президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина конструктивным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», — сказала Псаки.

По ее словам, США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с РФ.

В будущем саммите с участием Путина и Байдена США надеются обсудить те сферы, где две страны могут успешно работать совместно.

Накануне Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.

В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

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