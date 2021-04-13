Соединенные Штаты ожидают, что на пути выстраивания с Россией стабильных и предсказуемых отношений, возникнут трудности и вызовы, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы определенно ожидаем того, что в наших отношениях останутся вызовы, мы ожидаем, что будут продолжительные трудные обсуждения, и мы готовы к этому. Но наша цель заключается в том, чтобы наши отношения были стабильными и предсказуемыми», — приводит ее слова «Интерфакс».

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Псаки подчеркнула, что цель США — именно стабильность, а не выстраивание доверительных отношений с Россией.

«Мы говорим о предсказуемости, стабильности. Не о доверии», — сказала она.

Во вторник Байден и Путин провели разговор по телефону. Они обсудили ряд вопросов и Байден в ходе разговора предложил провести саммит в третьей стране, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем.

Minval.az