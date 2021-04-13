Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что диалог Анкары с Москвой помог своевременно предотвратить ряд кризисов в регионе.

«Я считаю, что наши каналы диалога с Россией, которые мы поддерживаем независимо от обстоятельств, принесли позитивные результаты в том, что касается предотвращения кризисов в нашем регионе до того, как они достигли опасных масштабов», — приводит слова Эрдогана агентство «Анадолу».

Президент Турции заявил, что придает большое значение и контактам с Киевом. «Каждый шаг в направлении развития турецко-украинских связей важен для мира и спокойствия в регионе», — цитирует Эрдогана «Анадолу».

Minval.az