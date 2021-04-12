Россия приняла решение приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер России Татьяна Голикова, слова которой приводит РИА Новости.

Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Турцию.

По словам вице-премьера, российские власти будут внимательно отслеживать эпидемиологическую ситуацию в Турции и оперативно на неё реагировать.

Россия также приостанавливает авиасообщение с Танзанией на полтора месяца, с 15 апреля по 1 июня.

«Нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной республикой Танзания также с 15 апреля по 1 июня 2021 года», — заявила Голикова.

Как рассказала Попова, в Танзании наблюдается нестабильная ситуация с распространением коронавируса нового типа. Кроме того, в 2020 году из Танзании в Россию было завезено 11 случаев малярии, с начала текущего года — еще два случая.