В Анкаре полагают, что России и Украине ради безопасности региона нужно как можно скорее урегулировать свои разногласия за столом переговоров, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров ради мира и безопасности в регионе», — приводит слова президента агентство «Анадолу».

Накануне Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что ситуация в Донбассе может быть урегулирована путем диалога. Эрдоган также указывал, что фундаментальная цель Турции состоит в сохранении мирной обстановки в Черном море.

Minval.az