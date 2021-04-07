Литва намерена предложить союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству, после которого страна сможет стать членом Альянса.

Об этом сказал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис на конференции с главой МИД Испании Аранчой Гонсалес Лайя.

«Вскоре мы снова обратимся к коллегам с призывом рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине. Я убежден, и мы уже начали обсуждать этот вопрос с коллегами из стран Балтии, НАТО могло бы повторить свое предложение предоставить Украине план членства», – сказал Ландсбергис на конференции (цитата по УНИАН).

По словам главы литовского МИД, это был бы «мощный сигнал для России, что трансатлантическое направление, выбранное Украиной, ценится и поддерживается среди стран НАТО».

Идею поддержала испанский министр. Она отметила, что вопрос Украины должны обсудить на саммите НАТО в июне.

Minval.az