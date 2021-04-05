Россия использует районы Крайнего Севера, освободившиеся ото льда из-за глобального потепления, для испытаний нового вооружения и быстрыми темпами наращивает военное присутствие в Арктике, сообщает CNN. Спутниковые снимки, оказавшиеся в распоряжении редакции, показывают методичное строительство и укрепление аэродромов и военных баз в арктической зоне вдоль побережья России.

На снимках, сделанных компанией Maxar, видно, что в течение последних пяти лет в Арктике постоянно увеличивалось количество российской военной техники, в том числе истребителей МиГ-31БМ и нового российского «супероружия» — торпеды «Посейдон», которую активно испытывают в арктической зоне. В 2020 году представитель Госдепа заявил, что «Посейдон» предназначен для «затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами».

Также у России появились новые радиолокационные системы вблизи побережья Аляски и подземные хранилища (вероятно, для «Посейдона» или другого оружия), отмечает CNN. В Пентагоне телеканалу сообщили, что Россия модернизирует аэродромы советских времен и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также расширяет сеть противовоздушных и береговых ракетных систем. «Русские явно бросают военный вызов в Арктике, — сказал CNN высокопоставленный чиновник Госдепа. — Это чревато последствиями для Соединенных Штатов и их союзников».

Таяние ледников в Арктике идет быстрее, чем ожидали ученые. И расширение военного присутствия России в арктической зоне говорит о стремлении Москвы контролировать Северный морской путь, опасаются американские чиновники. Уже сейчас Россия навязывает международному сообществу свои правила прохода по Северному морскому пути, отметил в беседе с CNN представитель Пентагона. Например, Москва требует, чтобы на любом судне, проходящем по Северному морскому пути через международные воды, был российский лоцман, ведущий судно, отмечает интернет-портал The Bell.

Российский МИД отказался отвечать на вопросы телеканала. Раньше Россия настаивала, что ее политика в Арктике направлена лишь на поддержание территориальной целостности страны и экономического роста в этом регионе.

В ответ на действия России НАТО тоже наращивает военное присутствие на севере, отмечает CNN. Так, например, размещенные на норвежской авиабазе бомбардировщики B-1 Lancer недавно совершили полеты в восточной части Баренцева моря. Также в этот район была направлена американская подводная лодка — невидимка Seawolf.

Minval.az