Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская с официальным визитом посетят Катар. Визит запланирован на 5 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Владимир Зеленский проведет переговоры с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Государства Катар Халидом бин Халифой Аль Тани. Во время встреч будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций», — говорится в сообщении.

По результатам переговоров стороны намереваются подписать несколько документов.

Елена Зеленская проведет встречи с главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозо бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани, а также с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани. Встречи пройдут в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии.

«Нам нужны надежные партнеры, если мы хотим быстро развиваться… Короткий визит в Катар — хорошая попытка расширить собственные возможности. И важно это именно сегодня, когда мир несколько растерян и пытается выработать совместные программы ответов на новые вызовы», — заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк, слова которого приводит «Корреспондент».

Он подчеркнул, что Катар крайне заинтересован в углублении разных форматов сотрудничества с Украиной.

«Это и инвестиционные программы, и проекты в инфраструктуре – управление портами и аэропортами, их модернизация, строительство новых объектов. Это также программы в Агропромышленном секторе, энергетике, финансовый секторе, IT-сфере», — перечислил Подоляк.

Он выразил уверенность, что визит главы Украины в Катар является очень важным и окажет положительное влияние на экономический рост страны и ее позиции на международной арене.

Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов уточнил, что во время визита в Катар будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности, экспорта в Катар сельскохозяйственной продукции, поставки сжиженного газа из Катара.

Также пойдет речь и об инвестициях: в разведку добычи газа в Украине, в инфраструктуру, энергетику, агропромышленную отрасль, в украинские стартапы.

Помимо этого стороны обсудят участие в приватизации в Украине, вопросы помощи с безопасностью на чемпионате по футболу в Катаре, ситуацию с коронавирусом и сотрудничество в области кибербезопасности.

«Совместные проекты позволят увеличить инвестиции в Украине, создать дополнительные рабочие места, нарастить международную торговлю…», — отметил Милованов.

Minval.az