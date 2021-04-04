Мы глубоко убеждены, что расширение НАТО в Черноморском регионе является необходимым условием европейской и мировой безопасности, что Грузия нужна НАТО так же, как и НАТО нам, — написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Facebook.

Премьер-министр отозвался на 72-ю годовщину основания Организации Североатлантического договора.

«Стремление вступить в НАТО — главный приоритет внешней политики и политики безопасности Грузии, основанное на широком общественном и политическом консенсусе, что отражено в Конституции страны.

В сотрудничестве с Североатлантическим союзом Грузия добилась огромного прогресса в развитии демократии и улучшении своей военной инфраструктуры.

Наше правительство еще больше углубило и укрепило это сотрудничество, базирующееся на принципе — «Больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО».

Сегодня Грузия — один из самых близких и надежных партнеров НАТО. Наши вооруженные силы с большим профессионализмом и самоотверженностью вносят свой вклад в миротворческие операции, будь то миссия НАТО «Твердая поддержка» в Афганистане или миссии ЕС в Центральной Африке и Мали.

Мы готовы полностью разделить ответственность за коллективную оборону.

На встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом я уже заявил, что настало время, чтобы Грузии продвинуться вперёд в НАТО.

Мы твердо верим, что расширение Североатлантического союза по направлению Черного моря является необходимым условием европейской и мировой безопасности; Грузия нужна НАТО так же, как и НАТО нам», — написал Гарибашвили в Facebook.

Minval.az