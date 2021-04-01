Конфронтация России и США «достигла дна», считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако он выразил надежду, что благоразумие в Вашингтоне всё же возобладает.

«С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряжённости», — сказал дипломат в программе «Большая игра» на Первом канале.

Лавров надеется, что благоразумие возобладает, однако пока линия, выбранная Белым домом, не даёт шанса на успех.

«Мне бы не хотелось каким-то образом описывать то, что американцы испытывают к Российской Федерации. Если за их заявлениями о том, что мы противник, враг, соперник или конкурент, кроется желание обвинить нас в последствиях их безрассудной политики, то серьёзный разговор едва ли может состояться», — добавил глава МИД, слова которого приводит «Лайф».

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