С этого момента здание Совета безопасности Армении — посольство Турции в Армении, а секретарь Национального собрания — посол Турции и обслуживает интересы Турции. Об этом на митинге на улице Демирчяна 28 марта заявил координатор Движения по спасению Родины, представитель верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

«Следовательно, граждане Армении должны относиться к секретарю Совбеза как к агенту Турции в Армении. В Армении есть две политические линии, одна линия — Никол и его команда, которые хотят под предлогом псевдо-миролюбивых лозунгов привести Армению к окончательному краху, чего мы не позволим. Второе направление — это мы, хотим сохранить наши национальные ценности, нашу государственность, «Арцах» (закавычено нами — Минвал), не отказываться от наших требований, строить национальное государство и развиваться. Должно победить наше направление», — подчеркнул Сагателян. Его слова приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az