В бельгийском городе Хам установлен памятник карабахским скакунам.
Предлагаем вашему вниманию соответствующее видео.
В бельгийском городе Хам установлен памятник карабахским скакунам.
Предлагаем вашему вниманию соответствующее видео.
Дата: 2021/03/23 20:27
Раздел: Азербайджан, Мир
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