По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, армия страны должна кардинально измениться, чтобы конкурировать с Россией и Китаем.

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Концепция предполагает для военных «радикально иной план», согласно которому армия должна стать легче, быстрее и обладать «более смертоносным ударом», сообщает «Реальное время» со ссылкой на The Sunday Times.

Кроме того, война между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха показала руководству Великобритании, что можно сделать с помощью дешевых беспилотных средств авиации против дорогостоящих боевых танков.

Кадры конфликта, на которых запечатлены дроны Bayraktar TB-2 турецкого производства, уничтожающие армянскую бронетехнику, внимательно изучили в Минобороны. Уоллес даже был в Стамбуле с необъявленным визитом, чтобы посетить завод, на котором производились дроны. Позже он сказал коллегам: «Вы видите, как турецкие дроны уничтожают танки, и спрашиваете себя: «Какое будущее у поля боя?»

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