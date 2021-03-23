Гражданин Великобритании Алан Ньюбиггинг Кэмерон, временно проживающий в Сабаильском районе Баку, обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный, воспользовавшись открытой дверью, проник в дом и похитил у него кошелек с 250 манатами, банковскими картами, документами и телефоном марки «Iphone-12».

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел Азербайджана, сразу же при поступлении жалобы сотрудники 9-го отделения полиции Сабаильского районного управления полиции начали розыск лица или лиц, виновных в инциденте.

В результате операции, проведенной сотрудниками подразделения по «горячим следам», подозреваемые в совершении данного преступления Мамедова и Насреддинова были задержаны. В своих показаниях они признали совершенное преступление.

Мобильный телефон, документы, а также кошелек с банковскими картами, были возвращены владельцу. В следственном отделе Сабаильского РОП продолжаются расследования.

Пострадавший иностранный гражданин поблагодарил сотрудников полиции за оперативность, проявленную при обнаружении и возврате украденных вещей, и за проявленную чуткость.



Minval.az