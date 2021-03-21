BBC Persian показала общественности кадры из Шуши, на которых президент Азербайджана Ильхам Алиев разжигает костер по случаю праздника Новруз.
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BBC Persian показала общественности кадры из Шуши, на которых президент Азербайджана Ильхам Алиев разжигает костер по случаю праздника Новруз.
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Дата: 2021/03/21 15:41
Раздел: Азербайджан, Мир
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