«Я воодушевлен желанием руководства Азербайджана и Армении сотрудничать с Европейским Союзом (ЕС)». Об этом написал в «Twitter» спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«После очередных консультаций на высоком уровне, проведенных за последние несколько недель в Армении и Азербайджане, я вернулся в Брюссель. Я был воодушевлен, когда услышал от руководителей этих стран, что они хотят сотрудничать с ЕС для решения многочисленных проблем, возникших после широкомасштабных боевых действий в 2020 году», — подчеркнул дипломат.

Т.Клаар отметил, что важно продолжать гуманитарные усилия и работы по обнаружению тел, включая и пропавших без вести в 90-ые годы, сотрудничество и мероприятия по доверию, такие как устранение минной угрозы: «Важно также прекратить отрицательную общественную риторику. Мы планируем скоро вернуться в регион с целью проведения самых эффективных консультаций для оказания помощи Евросоюзом и Армении, и Азербайджану в контексте нынешних проблем».

Minval.az