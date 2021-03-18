Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 18 марта 2021 года встретился с послами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в нашей стране, говорится в сообщении МИД.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов ознакомил присутствующих с текущей ситуацией в регионе, в том числе с новыми реалиями постконфликтного периода, проинформировал о некоторых моментах реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, проводимых созидательных и реконструкционных работах, участии стран-партнеров в этом процессе и новых возможностях для сотрудничества в регионе.

Minval.az